Touba : un incendie ravage ce dimanche matin une partie de la mairie

Selon les informations relayées par la RFM dans le journal de 12h, la mairie de Touba était méconnaissable ce dimanche matin, après qu’un violent incendie s'est déclaré au niveau du magasin de stockage. Six minutes après avoir été alertés, les sapeurs pompiers ont envoyé un premier engin et le feu a été circonscrire dans la foulée.



Il y a eu plus de peur que de mal. Aucune victime n’est à déplorer et le bureau des archives a été sauvé, même si quelques registres ont été détruits. Une enquête a cependant été ouverte pour déterminer les causes de ce drame et les matériels qui ont subi la fureur de l’incendie.