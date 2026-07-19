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Touba : un incendie ravage ce dimanche matin une partie de la mairie



Touba : un incendie ravage ce dimanche matin une partie de la mairie
Selon les informations relayées par la RFM dans le journal de 12h,  la mairie de Touba était méconnaissable ce dimanche  matin, après qu’un violent incendie s'est déclaré au niveau du magasin de stockage. Six minutes après avoir  été alertés, les sapeurs  pompiers ont  envoyé un premier engin et le  feu a été circonscrire dans la foulée.

Il y a eu plus de peur que de mal. Aucune victime n’est à déplorer et le bureau des archives a été sauvé, même si quelques registres ont  été  détruits. Une enquête a  cependant été ouverte pour déterminer les causes de ce drame et les matériels qui ont subi la fureur de l’incendie.
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Charles KOSSONOU

Dimanche 19 Juillet 2026 - 14:23


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