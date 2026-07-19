Kolda : les entités de Diomaye Président scellent leur unité pour la massification et le triomphe de la coalition présidentielle

Les différentes composantes de la mouvance Diomaye Président dans la région de Kolda affichent désormais un front uni en perspective des prochaines échéances électorales. Réunis en assemblée générale de mobilisation, ce samedi 17 juillet, dans la capitale du Fouladou, les responsables des partis et mouvements politiques ainsi que les maires engagés aux côtés du Président de la République ont réaffirmé leur volonté de parler d'une seule voix.



La rencontre organisée sous la houlette du Directeur général de la LONASE, Abdourahmane Baldé dit Doura, également président du Mouvement Kolda Debout (MKD), avait pour principal objectif de consolider l'unité des forces politiques soutenant le chef de l'État et de définir une stratégie commune pour renforcer leur implantation dans toute la région.



Prenant la parole à l'ouverture des travaux, Abdourahmane Baldé a insisté sur la nécessité de privilégier la cohésion et le travail collectif afin de concrétiser la vision du Président de la République.



« Nous sommes engagés dans la dynamique du Président de la République. Nous avons décidé de travailler, la main dans la main, en toute symbiose et de faire en sorte que la vision du Président puisse triompher au niveau de Kolda », a-t-il déclaré devant les militants et responsables politiques.



Le représentant du parti Awalé, Marone Seydi, a abondé dans le même sens en lançant un appel à l'unité de toutes les composantes de la coalition.



« Kolda est Diomayène et restera Diomayène », a-t-il martelé, invitant l'ensemble des responsables à maintenir la dynamique unitaire autour du Président de la République.



Le tour de table organisé au cours de cette assemblée générale a également permis aux différents maires de la région de renouveler leur engagement à poursuivre le travail de proximité auprès des populations. Ils se sont engagés à intensifier les actions de terrain afin de consolider les bases de la coalition présidentielle dans les différentes collectivités territoriales.



À l'issue de cette rencontre, les participants ont affiché leur détermination à renforcer la coordination entre les différentes entités politiques de la mouvance présidentielle, avec l'ambition de remporter les prochaines consultations électorales dans la région de Kolda grâce à une démarche fondée sur l'unité, la concertation et la mobilisation permanente.