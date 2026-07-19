Freetown : le sommet de la Cédéao s’ouvre ce dimanche, la nomination du général Birame Diop au menu des échanges

À Lungi, près de Freetown (Sierra Leone), une douzaine de chefs d'État et de gouvernement de pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se retrouvent dimanche 19 juillet pour le sommet de l’Institution ouest-africain.
Si les travaux préparatoires du Sommet ont duré environ une semaine, le général Birame Diop, ex-ministre sénégalais de la Défense, devrait être désigné sans surprise président de la Commission de la Cédéao pour la période 2026-2030, après avoir été désigné par le Président Diomaye Faye.
Dans un contexte sous régional marqué par l’insécurité, la création d’une force de la Cédéao devrait être discutée aussi, sans oublier la stratégie à mettre en place pour assouplir les relations avec l’Alliance des Etats du Sahel (AES, Mali, Burkina, Niger).
Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye participera à la rencontre, après avoir quitté Dakar ce samedi 18 juillet 2026.
Si les travaux préparatoires du Sommet ont duré environ une semaine, le général Birame Diop, ex-ministre sénégalais de la Défense, devrait être désigné sans surprise président de la Commission de la Cédéao pour la période 2026-2030, après avoir été désigné par le Président Diomaye Faye.
Dans un contexte sous régional marqué par l’insécurité, la création d’une force de la Cédéao devrait être discutée aussi, sans oublier la stratégie à mettre en place pour assouplir les relations avec l’Alliance des Etats du Sahel (AES, Mali, Burkina, Niger).
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