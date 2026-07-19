Coupe du monde 2026 : Lionel Messi livre son dernier message avant la finale Espagne - Argentine

L'Argentine de Lionel Messi dispute la finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, ce dimanche 19 juillet, au MetLife Stadium, à East Rutherford, près de New York. Il s'agit du dernier match en Coupe du Monde pour Messi, qui est devenu le joueur de champ le plus âgé à jouer une demi-finale à l'âge de 39 ans.



Avant ce match décisif, l’Argentin a livré ce message au monde du football: «La partie la plus belle de toutes ces années n’a jamais été seulement les titres, c’était tout le parcours. Partager chaque jour avec ce groupe, lutter ensemble, se relever dans les moments difficiles, et savourer chaque étape du chemin. Merci à chacun de mes coéquipiers, au staff et à tous ceux qui travaillent chaque jour pour faire de cette Équipe Nationale une famille. Quoi qu’il arrive demain, ce groupe a déjà écrit un chapitre d’histoire que nous n’oublierons jamais et que personne ne pourra jamais effacer».