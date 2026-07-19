Sénégal : «Le Conseil constitutionnel n’a aucune compétence sur les élections locales» (Amadou Ba, député)

Député du parti Pastef (majorité parlementaire), Amadou Ba a estimé ce dimanche 19 juillet que le Conseil constitutionnel du Sénégal «n’a aucune compétence sur les élections locales», dans un contexte où des informations relayées par la presse affirment que le Président Diomaye Faye aurait saisi les sages pour demander leur avis sur la possibilité de coupler les élections locales et législatives en début d’année prochaine.



«Le Conseil constitutionnel n’a aucune compétence sur les élections locales. Son périmètre se limite strictement à l’élection du Président de la République et des députés. Il ne peut même pas donner un Avis», a dit le député.µ



Par ailleurs, Amadou Ba a soutenu que «le détournement de la demande d’Avis pour contourner l’Assemblée nationale et faire du Conseil constitutionnel un "législateur de substitution" est une dangereuse voie qui viole le principe de la souveraineté du suffrage universel».



Face à cette situation, il a invité les militants de son parti à ne succomber à «aucune rumeur ou fantaisie du moment» et à s’activer pour «la préparation active» des élections locales.



Pour rappel, les élections locales doivent légalement avoir lieu en janvier 2027. Mais déjà, en décembre 2026, Diomaye a la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale qu’il ne maitrise plus et qui est acquise à la cause de son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko.