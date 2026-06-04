Braquage à l’agence BOA de Yoff: révélations sur les premiers éléments de l’enquête

Une tentative de braquage a été déjouée, mercredi 03 juin (aux environs de 12h), à l’agence Bank of Africa (BOA) de Yoff, à Dakar. Un homme encagoulé et armé, qui s’était introduit dans l’établissement bancaire, a été rapidement maîtrisé par des éléments de la Gendarmerie nationale intervenus sur les lieux.



Dans son édition de ce jeudi, le quotidien Libération révèle que l’enquête a établi que le suspect, M. Faye, est un homme de tenue, membre d’un corps d’élite. A l’origine des faits, lorsqu’il a débarqué dans l’agence, le suspect a d’abord lancé une grenade, alors qu’il portait un masque à oxygène. Par la suite, il a foncé vers l’une des caisses, muni d’une autre grenade.



«Sous la menace, il s’est emparé d’une somme de 13 millions FCFA avant de prendre la fuite. Poursuivi par des jeunes, dont des talibés, il leur a lancé une autre grenade avant d’être rattrapé quelques mètres plus tard», toujours selon les précisions du journal.



L’enquête a été confiée à la Section de recherches de Colobane, qui a placé le suspect en garde à vue.