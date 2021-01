Centrafrique: 21 candidats élus au premier tour des législatives

Les résultats des législatives en Centrafrique ont été égrenés à la radio. Ils donnent 21 candidats élus dès le premier tour. Parmi eux, six sont issus du mouvement présidentiel, le MCU ; trois sont indépendants ; les autres sont des candidats des grands partis d'opposition de François Bozizé, Anicet Georges Dologuélé et de Martin Ziguélé.



Soixante-et-une circonscriptions sont en ballottage, une majorité composées de députés du mouvement présidentiel ou indépendants. Parmi les grands absents du deuxième tour figurent les trois grands partis : le KNK, l’URCA et le MLPC.



Ces derniers semblent avoir été sanctionnés au profit des indépendants. Il faut dire qu’il y avait pléthore de candidats :1 585 candidats pour 140 sièges. De plus, certains partis avaient doublé leurs chances avec des personnalités connues non affiliées mais proches de leurs mouvances. Pour ces derniers, un deuxième tour s’impose.