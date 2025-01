Centrafrique: le gazole «offert» par la Russie prochainement acheminé à Bangui

Albert Yaloke Mokpème, le porte-parole de la présidence centrafricaine qui déplorait mardi 21 janvier au micro de la radio Ndeke Luka que 30 000 tonnes de gazole restaient « bloqués » dans le port de Douala et que les démarches en vue d'arranger la situation avec le Cameroun soient à la peine, semble finalement avoir été entendu. Selon les autorités portuaires camerounaises en effet, les opérations de déchargement de la cargaison étaient en cours dans l'après midi du mercredi 22 janvier.



« Les équipes sont mobilisées et, une fois le déchargement terminé, le transport sera effectué par la route par le transporteur désigné par le gouvernement centrafricain, à savoir la société Neptune Oil » déclarait ainsi Nchechuma Banla, le directeur des ressources humaines du port autonome de Douala, hier, précisant que « les premiers convois [allaient] partir d'ici à la fin de la semaine ». Neptune Oil est une entreprise camerounaise qui s'est vue confier l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers en Centrafrique.



Sanctions occidentales

Joint par RFI dans le courant de la journée du 22 janvier, Albert Yaloke Mokpème explique, quant à lui, ce déblocage par une récente entrevue entre les ministres centrafricains et camerounais de l'Énergie et affirme que, pour Bangui, ce carburant est un don fait par Moscou à son pays et non un achat de la République centrafricaine susceptible de tomber sous le coup des sanctions occidentales. Reste que le navire transportant le gazole russe, qui ne serait arrivé à Douala que mardi matin, avait déjà quitté la Russie lorsque les autorités russes ont avancé le chiffre de 30 000 tonnes de « don » fait à la Centrafrique lors de la visite du président Faustin-Archange Touadéra à Moscou la semaine dernière.