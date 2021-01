Centrafrique: le président Touadéra déclaré réélu, le scrutin déjà contesté

Faustin-Archange Touadéra a été annoncé vainqueur de la présidentielle au premier tour par l'ANE, l'Autorité nationale en charge des élections en Centrafrique. Selon les résultats provisoires qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle au plus tard le 19 janvier, le président sortant a été réélu loin devant Anicet-Georges Dologuélé et Martin Ziguele.



Concert de klaxons et chants dans le camp Touadéra

Les centaines de supporters présents devant le siège de Faustin-Archange Touadéra ont écouté l'annonce des résultats retransmise en direct par de grands haut-parleurs dans un silence tendu. À l'annonce de sa victoire, ils ont exulté et chanté dans un concert de klaxons, raconte notre correspondante à Bangui, Charlotte Cosset.



Des chanteurs étaient présents pour préparer l'ambiance depuis plusieurs heures. L'hymne de campagne « Touadéra doit rester » a été entonné et de grandes banderoles à l'effigie du président sont affichés devant le siège de campagne.