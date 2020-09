Centre Malick Guiré Guèye de Thiadaye: 15 candidats affichés admissibles au deuxième tour au Bac, ajournés via Sms

Quinze (15) candidats au centre d’examen Malick Guiré Guèye de Thiadaye à Fatick (sud-est de Dakar) déclarés admissibles au second tour au Baccalauréat 2020 ne vont pas composer à nouveau. Ils ont reçu un message leurs informant qu’ils sont ajournés dès le premier tour.



« Des candidats du jury 1220 du centre Malick Guiré Guèye ont été informés que les listes des candidats admis au Bac ont été affichés. Ils sont allés vérifier et ont vu leurs noms sur la liste des candidats admissibles au deuxième tour. Dans la nuit du lundi, ils ont reçu un message leur signifiant qu’ils sont ajournés. Chose qui est un peu contradictoire », a pesté un des parents d’élèves.



Qui a ajouté : « Le lendemain (mardi), ils sont repartis au centre d’examen récupérer leur relevé de notes. Sur place, on leur a dit qu’ils ne font pas partie des candidats admissibles ».



Perturbés, ces parents d'élèves demandent à ce que l'Office du Bac apporte la lumière sur cette affaire.



Selon la Rfm, les responsables du centre d’examen parlent d’erreur d’affichage. A les en croire, la liste des candidats ajournés au premier tour a été affichée en même temps que celle de ceux admissibles au deuxième tour. Ils précisent qu’ils n’ont aucun problème avec leur logiciel.