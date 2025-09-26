Centre d'état civil de Thiaroye-sur-Mer : deux officiers d’état civil et leurs complices arrêtées pour trafic de bulletin de naissance

Le Centre d'état civil de Thiaroye-sur-Mer (dans la banlieue dakaroise) a été le théâtre de l'arrestation de deux officiers d'état civil et de leurs complices, soupçonnés de trafic d'actes de naissance. Ces derniers ont été interpellés, le 22 septembre 2025, par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar pour "association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique et fausses inscriptions".



Selon la Direction de l'automatisation du fichier (Daf), deux officiers d'état civil sont accusés d'avoir mis en place, avec des complices, un système frauduleux de fausses déclarations de naissance grâce à des registres parallèles non authentifiés. Vingt-six registres, ouverts entre 1995 et 2024 au centre d'état civil de Thiaroye-sur-Mer, ont été saisis.



Ces registres contiendraient des actes établis pour des personnes non déclarées à la naissance, des élèves candidats aux examens, ou encore des individus cherchant à modifier leur âge. Les suspects sont en garde à vue et l'enquête se poursuit.