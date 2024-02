Cérémonie de remise de diplômes : 66 nouveaux greffiers prêts à servir la Justice au Sénégal

Lors d'une cérémonie présidée par la ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, 66 nouveaux greffiers des promotions 2020-2022 et 2021-2023 ont reçu leurs diplômes du Centre de formation judiciaire (Cfj). La Garde des Sceaux a souligné l'importance d'aimer le travail des greffiers pour assurer une administration de la justice efficace.



«Lorsqu'un professionnel fait les choses sans les aimer, il devient un forçat. Ne soyez jamais des forçats, soyez des passionnés de ce que vous faites», a déclaré Aissata Tall Sall. Elle a mis en avant les aptitudes sociales, professionnelles et déontologiques nécessaires pour le métier de greffier, soulignant leur rôle crucial dans l'accès du citoyen à la Justice et une administration judiciaire de qualité. Un appel à l'engagement et à la passion dans l'exercice de cette fonction essentielle.