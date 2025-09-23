Certificat de chômage : entre ignorance, incompréhension et humour, le débat qui divise les réseaux sociaux

Le communiqué de la Direction de l’Emploi du Sénégal détaillant les pièces nécessaires à l'obtention d’un certificat de chômage, publié le 23 septembre, a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, les internautes ont exprimé leur surprise, leur ironie ou, pour les plus informés, leur compréhension de l’utilité de ce document.
De nombreux internautes, visiblement ignorants de l'existence d'un tel certificat, ont posé la question : « À quoi sert le certificat de chômage ? ». Un autre, plus renseigné, a expliqué : « Un certificat de chômage est un document important qui peut vous aider à accéder à des prestations sociales, à prouver votre statut d'emploi et à faciliter vos démarches administratives. »
Un certain O.A. Nd a ajouté : « Pour ceux qui se moquent, ce document permet à certains employeurs de vérifier si vous n’êtes pas déjà en train de travailler ailleurs. Plus précisément, il permet au ministère d'identifier les besoins en formation et en emploi et d'offrir des allocations ou des aides sociales. Arrêtez de masquer votre ignorance par des moqueries. »
Le communiqué, publié à 11h, a été partagé sur 30 comptes et groupes Facebook seulement deux heures plus tard. Il a suscité plus de réactions sur la page de la journaliste Maty Sarr Niang (248 vues et 51 partages) que sur la page officielle de la Direction de l’Emploi.
« Franchement, il y a anguille sous roche. Un chômeur suppose que vous avez déjà eu un travail que vous avez perdu pour diverses raisons. Demander ces documents pour être enregistré comme chômeur présente des risques et cache des intentions. Mais c'est dommage, pour calmer les militants qui réclament leur part du gâteau, on est prêt à tout. »
« Ça servira à quoi ? On va nous payer, nous les chômeurs ? » « On a besoin d’un certificat pour justifier son chômage ?? », ont ironisé ces derniers.
Un autre internaute a défendu l'initiative : « Vous vous moquez de ce communiqué, mais apparemment, beaucoup de gens ignorent l'utilité de ce document, surtout si votre conjoint est au chômage ou dans le secteur informel. Ce papier peut contribuer à la diminution de votre impôt direct. »
Plusieurs internautes ont tenté de clarifier la situation. L'un d'eux a expliqué : « Un certificat de chômage est un document officiel qui prouve qu’une personne n’a pas d’emploi sur une période donnée. Il sert à obtenir des allocations, à justifier sa situation pour des démarches administratives et parfois à expliquer un vide dans son parcours professionnel. » Un autre a ajouté qu'il était souvent délivré par une autorité administrative et pouvait être demandé pour « constituer un dossier de demande d’aide sociale, bénéficier de certaines allocations, ou justifier sa situation auprès d’une administration ou d’un employeur. »
Il est important de noter que c'est une première au Sénégal que l'État communique publiquement sur la délivrance d'un tel certificat. Qui est apte à en bénéficier ? Quels sont les critères requis ? Et qu'est-ce qu'un chômeur, en bref ? Autant de questions qui se posent pour comprendre l'importance de ce certificat qui, malgré les moqueries sur les réseaux sociaux, suscite une grande curiosité chez de nombreux Sénégalais.
