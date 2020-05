Ces personnes qui risquent leur vie pour sauver les patients atteints de Covid-19

Avec plus de 4 millions de cas signalés dans le monde et des hôpitaux au bord de l'effondrement dans de nombreux pays, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière le travail accompli par les infirmières. Elles lavent et nettoient les malades. Elles nourrissent leurs patients et surveillent leurs signes vitaux.



Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, les soins infirmiers restent un travail mal payé et peu reconnu.



La BBC s'est entretenu avec quatre infirmières travaillant sur quatre continents différents, afin de connaître les défis auxquels elles sont confrontées dans la lutte contre le Covid 19.



Maintenant, tout le monde sait ce que nous faisons

"Le virus était super agressif et super rapide. Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer et de planifier", explique l'infirmière espagnole María Moreno Jiménez. Moreno Jiménez, 32 ans, travaille à l'unité de soins intensifs (USI) de la Clinique hospitalière de Barcelone.

Après que le coronavirus a commencé à se propager de manière mortelle dans sa ville en mars, María et son équipe ont suivi une formation de deux heures sur l'utilisation des équipements de protection individuelle et se sont lancés peu après sur la ligne de front.

"J'ai vu mon premier patient atteint de covid 19 à la mi-mars. Il avait soixante-dix ans", a-t-elle déclaré à la BBC.

Un mois de soins et de traitement lui a sauvé la vie.

"Quand je l'ai vu dans une salle de réveil, j'étais très heureuse. Je lui ai dit que j'étais celle qui s'était occupée de lui aux soins intensifs. Le patient ne comprenait pas bien", raconte María.

La plupart des patients étaient sous sédatifs dans l'unité de soins intensifs et ceux qui y passent plusieurs jours pouvaient être dans un état de confusion pendant leur convalescence.

"Ce n'est pas comme dans les films, où les patients s'émeuvent et disent merci. Ils [les patients qui sortent de l'USI] ne sont pas les mêmes qu'avant leur admission, ils ne se souviennent pas de grand-chose et ne parlent pas beaucoup", explique Maria.

"J'étais très heureuse de savoir qu'il rentrait chez lui", confie-t'elle.



Le mari de María est également infirmier dans le même hôpital. Certains de leurs collègues ont été infectés par le Covid-19, bien que, heureusement, personne ne soit mort et que certains soient encore en convalescence.

Après que l'Espagne a imposé un confinement strict, les gens ont pris l'habitude de sortir sur leur balcon et d'applaudir le personnel soignant.

"En Espagne, on a fortement tendance à associer les soins de santé aux seuls médecins. Les gens remercient les médecins, mais ils oublient les infirmières", déclare Maria.

Elle espère que cela va changer après la pandémie.

"Seuls ceux qui ont été hospitalisés ont compris notre travail. Maintenant, tout le monde sait ce que nous faisons. Ce serait vraiment bien si les gens appréciaient notre travail. Je pense que l'une des choses que les gens pourraient faire pour nous reconnaître est de se souvenir et de citer nos noms", dit Maria.

