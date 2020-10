Ces petits métiers qui retiennent encore une partie des jeunes au Sénégal (Vidéo)

10H00, aux Parcelles Assainies. Sous un temps ensoleillé et avec une forte chaleur, des jeunes, marteaux à la main se procurent de la ferraille dans les bâtiments démolis dans le cadre de travaux du Bus Rapid Transit (BRT). L'essentiel, pour eux, c'est de trouver un gagne-pain pour la famille tout en restant au Sénégal.



Entre Modou et son camarade Abdou Diop, qui préfèrent le milieu très poussiéreux et surtout très ingrat de ferrailleurs, Alioune Gueye, qui s'agrippe aux modestes revenus de ses sachets en plastique et Fallou Gallas Ndiaye, qui doit se contenter du métier très intermittent de garde du corps, on note une réelle volonté des jeunes sénégalais de rester au pays pour travailler et subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.



Toutefois, les politiques pour les accompagner dans leurs différentes activités sont quasi nulles. Ils en appellent à l'aide de l'Etat pour les donner un coup de pouce et une raison de plus pour ne pas avoir à sombrer dans l'océan. Comme plusieurs dizaines de leurs autres compatriotes, ces derniers jours.



Regardez les réactions des jeunes dans cette vidéo