Cessez-le-feu à Gaza: les 20 derniers otages vivants ont été libérés par le Hamas

Le Hamas a libéré lundi matin les 20 derniers otages vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza. Un premier groupe de sept otages israéliens a été remis à la Croix-Rouge aux alentours de 5h TU, avant un second groupe de treize personnes. La première étape du plan présenté par Donald Trump en vue d'un cessez-le-feu comprend aussi le retour des dépouilles des 28 otages morts. En échange, près de 2 000 Palestiniens détenus par l'État hébreu doivent être libérés.

► Le président américain, qui s'est envolé dimanche soir pour le Proche-Orient à bord d'Air Force One, est brièvement attendu en Israël lundi matin. Il prendra ensuite la direction de Charm el-Cheikh, en Égypte, où il co-présidera avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi un « sommet pour la paix » à Gaza, lundi après-midi. Les dirigeants de plus de 20 pays y sont attendus ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En revanche, aucun représentant israélien n'y assistera.

Alors que les derniers otages israéliens encore détenus par le Hamas ont été libérés ce lundi matin, Donald Trump est arrivé en Israël, où il doit faire une brève escale avant de se rendre en Égypte pour co-présider un « sommet pour la paix » à Gaza. La guerre dans l'enclave est « terminée », a-t-il déclaré à bord d'Air Force One.