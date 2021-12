Cession de drogue : le livreur mouille un élément de la Section de recherches

D’après « L’As », qui donne l’information dans sa livraison de ce mercredi, Seydina Issa Gassama, âgé de 26 ans et livreur de son état a comparu, hier mardi, devant la barre des Flagrants délits pour offre ou cession de drogue. Niant les faits qui lui sont reprochés, le prévenu a juré devant la barre que ladite drogue a été trouvée dans la chambre de Pape Lô, un élément de la Section de recherches.



Selon les procès-verbaux, le prévenu qui a plaidé non-coupable a été trouvé, le 24 décembre dernier, avec des cornets de Yamba (chanvre indien) alors qu'il était assis sur sa moto en train d'attendre un client aux Maristes. « J’étais en train d'attendre mon client Pape Lo, un élément de la Section de recherches, qui voulait que je le dépose à la gendarmerie de Mbao. C'est à ce moment que j'ai été interpellé. Rien n'a été trouvé sur moi. Si drogue, il y a, elle a été trouvée dans la chambre de Pape Lo », s'est défendu le jeune livreur, qui n'exclut pas le fait d'avoir été piégé.



Par ailleurs, Seydina Issa Gassama a soutenu que seul Pape Lô savait où il était ce jour-là et a beaucoup insisté pour qu'il l'attende aux Maristes. « Je ne saurais savoir pourquoi il m'en pour me livrer à la gendarmerie, il a toujours été mon client dans mes services » a-t-il ajouté avant de jurer n'avoir jamais été dans une affaire de drogue.



Très peu convaincu, le représentant du Ministère public a requis l'application de la loi, indiquant auparavant que les faits sont constant. Le livreur sera fixé sur son sort le 04 janvier prochain.