Hôpital militaire de campagne à Médina Yoro Foulah : Plus de 1900 consultations et une première césarienne réussie

Déployé depuis le 4 juillet dernier, l’hôpital militaire de campagne installé à Médina Yoro Foulah a déjà réalisé plus de 1900 consultations et prestations médicales au profit des populations locales. Cette initiative civilo-militaire, portée par les armées sénégalaises, vise à améliorer l’accès aux soins dans cette zone enclavée du sud du pays.



Selon les informations recueillies par le correspondant local de Pressafrik, relayant la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), l’hôpital a connu un moment fort avec la réalisation de sa première césarienne, couronnée de succès, par l’équipe du médecin capitaine Ndéye Seynabou Diop. Cette intervention symbolise le haut niveau d’expertise mobilisé et la réponse efficace aux besoins urgents des populations.



L’hôpital militaire, de niveau 3, bénéficie de la présence d’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens, anesthésistes, sages-femmes et personnels paramédicaux. Ensemble, ils assurent des soins gratuits et variés, allant des consultations générales aux interventions chirurgicales, en passant par des actions de sensibilisation à l’hygiène et à la prévention des maladies.



Les populations locales, confrontées depuis longtemps à un accès limité aux structures de santé, saluent unanimement cette initiative des Forces armées sénégalaises. Elles expriment leur gratitude pour cette action humanitaire qui allège significativement leurs souffrances et renforce le lien armée-nation.



L’hôpital militaire de campagne de Médina Yoro Foulah demeure opérationnel jusqu'au début du mois d'août, poursuivant sa mission de soutien médical dans cette zone frontalière où les défis sanitaires sont nombreux.