Cet enfant a perdu 75% de sa vue à cause d’un jouet que vous avez certainement à la maison

Vous avez sûrement déjà acheté ce type de jouet, à votre enfant ou autre, c’est un objet populaire que l’on a tous eu entre les mains, ne serait-ce même que pour jouer avec notre chat. En effet, Il s’agit d’un pointeur laser, un objet que les enfants adorent puisqu’il laisse entrevoir un point rouge à une grande distance et permet de faire des petites farces comiques. Le pire pour les parents fût de se dire que c’était eux qui le lui avaient acheté. Le garçon l’a pointé vers ses yeux, n’étant bien sûr pas conscient des dangers que cela pouvait susciter. Ce faisant, à la fin de la journée déjà il était en train de perdre la vue, lis t-on dans Kebetu.



L’enfant de six ans, après s’être plaint de ne plus bien voir, a consulté un spécialiste avec ses parents inquiets. Le médecin l’a examiné et a constaté que l’arrière de la rétine présentait des brûlures mineures et mais hautement dangereuses pour les yeux. Le garçon ne ressentait aucune douleur mais ne pouvait voir qu’à 25% de ses capacités normales.



Les « Optométristes Ben Armitage », le cabinet qui a fait les examens sur le petit garçon, a déclaré que dans de nombreux pays, l’utilisation et l’achat de ce type de « jouets » était réglementés et que seuls ceux dont les rayons avaient une moindre gamme de puissance pouvaient être commercialisés car sans danger immédiat pour la santé.



Dans le cas du jeune garçon, la vente n’était pas régie par quelconque loi et la puissance du laser était très forte, ses yeux se sont abîmés à une vitesse fulgurante. Et c’est d’autant plus grave et désagréable qu’à son jeune âge, les dommage sont tels qu’ils ne peuvent être réparés ou corrigés avec des verres ou lentilles de contact, seulement peut-être avec une chirurgie mais cela n’est pas certain.