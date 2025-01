Challenge FAYNARA à l'université : décadence intellectuelle ou culte de la médiocrité ?

Je suis stupéfait, attristé et profondément déçu par la propagation du challenge « Faynara » dans les universités sénégalaises (UCAD, UAM, UGB, UASZ...). Ces scènes, parfois bruyantes et désorganisées jusque tard dans la nuit, nuisent à l’image et à la vocation première de l’université : un lieu de savoir, d’excellence et de réflexion.

Prenons un instant pour réfléchir : ceux qui passent des heures à exulter après une victoire du FC Barcelone ou du Real Madrid doivent se demander si les étudiants de l'Université de Barcelone ou de l'Universidad Autónoma de Madrid feraient de même. La réponse est évidente. Sénégalais, il est temps de se ressaisir !

Face à cette situation, certains applaudissent, d’autres participent activement, tandis que ceux qui s’indignent le font en silence. Quant aux autorités , elles préfèrent garder le silence, de peur de ternir leur popularité.

Pendant que les étudiants d’autres pays innovent, font des découvertes et excellent dans des domaines porteurs d’avenir, la jeunesse sénégalaise doit prendre conscience des véritables enjeux. Il est urgent de recentrer nos priorités, de valoriser l’excellence et d’honorer notre engagement envers le savoir et la réussite.

SAMBA SY- président de la fédération des amicales du département de podor ( FAD-PODOR)

Étudiant en Master 2 à la FASEG/UCAD.