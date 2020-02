Chambre criminelle Mbour: la bande de "Thialakh" risque 10 ans de prison

Composée de 6 personnes dont un chauffeur du nom d’Abdou Sarr et un des receleurs répondant au nom de Mansour Baro alias Bro, cette bande redoutable avait fini de semer la terreur dans le département de Mbour. Ces malfaiteurs sans loi ni foi attaquaient les maisons et les enclos des citoyens qui élevaient des moutons de race. Toutefois, ils volaient aussi des chèvres et des vaches en cas de disette, qu’ils revendaient pour la plupart à Dakar. Ainsi en un laps de temps, le bureau du Commandant Thioune qui venait de prendre fonction a été envahi de plaintes. C’est ainsi que le nouveau Commandant a mis en place un dispositif car il avait déjà fait la cartographie de la zone.



Le 3 mars 2018, la date maudite pour le gang.

Malheureusement, le 3 mars 2018 fut une date fatidique pour le groupe de malfaiteurs. Ce jour, Mohamed Lamine Dieng a été informé que des personnes avaient volé ses chèvres et qu’ils étaient en train de les embarquer. Mohamed prend sa voiture et alerte son frère qui prend une moto Jakarta pour se rendre au village de Gourel situé au sud du village de Nianing.

Dès que les malfaiteurs ont aperçu la voiture et la moto, ils ont pris la fuite. Ce fut donc une course poursuite jusqu’au village de Mboulème. Le chauffeur Abdou Sarr fut arrêté par Lamine et son frère. Les deux autres, Tialakh et Démba Ka vont prendre la fuite. Malheureusement, les villageois vont les pourchasser jusqu’à mettre la main sur Demba Kâ qu’ils ont d’ailleurs tabassé avant de le conduire chez le chef de village de Nianing. Informés, les pandores ont rappliqué sur les lieux. Au retour, en cours de route, les gendarmes ont aperçu Tialakh qui a été reconnu par ses acolytes.



Ainsi, Ousseynou Bâ alias Tialakh va être appréhendé. Les deux autres, Oumar Bâ et Ahmadou Dia vont être alpagués à la gare routière de Mbour au moment où ils tentaient de fuir. Durant la reconstitution des faits, ils ont conduit les pandores dans les différentes maisons qu’ils avaient cambriolées. Seulement, ce gang avait commencé ses activités depuis quelques années notamment après l’affectation du Commandant Mbaye Seck qui était très redouté dans la zone. Très audacieux, les malfaiteurs n’opéraient plus la nuit mais en plein jour aussi. C’est ainsi qu’ils avaient volé les chèvres de Amadou Diamé en plein jour (vers 15h).

Pis ils ont eu le toupet de le pourchasser avec des machettes lorsque ce dernier a voulu récupérer ses chèvres. Ils ont aussi conduit les pandores dans beau- coup de maisons qu’ils avaient cambriolées y compris le verger d’Abdou Malick Diop qui pourtant avait tissé des liens de famille avec la mère de Tialakh.



Au finish les victimes se comptaient en série. Hier devant la barre, ils ont tous changé de version. Pourtant dans le procès-verbal, chacun avait reconnu les faits et expliqué le rôle qu’il a joué. C’est Abdou Sarr qui transportait le butin soit à Dakar soit à Grand Mbour chez le gérant d’une dibiterie du nom de Mansour Baro alias Bro. Devant le juge, seul Abdou Sarr est resté constant. Tialakh qui est du même vil- lage (Sinthiou Mbadane) que les autres acolytes a livré plusieurs versions. Pour le Procureur, Youssou Diallo, les faits ne souffrent d’aucune contestation, cette bande était bien organisée pour opérer de nuit et en plein jour. Il a fallu que la gendarmerie utilise les gros moyens pour mettre hors d’état de nuire la bande à Tialakh.



Ainsi, les Demba Kâ, Oumar Bâ et Ahmadou Diao, le Procu- reur Youssou Diallo a requis 10 ans contre chacun d’entre eux. Puis, ils devront payer 10 millions en guise d’amende et d’intérêts aux victimes. Le délibéré est fixé pour jeudi prochain. Cette session des chambres criminelles du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Mbour qui s'est ouverte hier, va juger durant cinq jours, onze affaires impliquant 54 personnes. La session sera clôturée le 14 février prochain.



Le Témoin