Chambre criminelle de Diourbel : quatre braqueurs condamnés à perpétuité

Le procureur de la République avait requis 20 ans de travaux forcés pour Ousmane Ba, Bassirou Ba, Abdou Sow et Mor Thioub, auteurs de braquages à main armée de deux magasins au marché de Touba, dans le nuit du 18 au 19 janvier 2015.

Seulement, les juges de la Chambre criminelle de Diourbel ont prononcé un verdict plus corsé en condamnant les quatre braqueurs à perpétuité.



La bande à Bassirou Ba avait emporté la somme de 92 millions Fcfa après avoir gravement blessé l'un des propriétaires des deux magasins, un Libanais, qui est tombé dans le coma pendant plusieurs semaines. Quand un vigile du nom de Modou Faye a tenté de les dénoncer, ils lui ont tiré dessus avec des armes à feu.



Devant la barre, les accusés ont nié tous les aveux faits devant les enquêteurs. Par exemple, Bassirou Ba, qui avait reconnu avoir empoché 7 millions issus du butin et cité les noms de ses complices à l'enquête, a déclaré à la barre qu'il ne connait aucun de ses coaccusés. Or, les perquisitions faites auprès de la Sonatel, ont prouvé des appels téléphoniques entre lui et Mor Thioub dit Mor Nopp, le chauffeur. Il avoue avoir fait ces aveux sous la contrainte, après avoir été torturé par les gendarmes.



Pour le parquet, les accusés ont tout bonnement essayé de se soustraire à la justice par moyen de dénégations à la barre. Moussa Gueye de déclaré qu'ils ont tous participé aux braquages et reçu leur part du butin.



En plus de la condamnation à perpétuité, les quatre braqueurs vont devoir s'acquitter solidairement d'une amende de 100 millions Fcfa de dommages et intérêts.