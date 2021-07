Champ Sangomar : la campagne de forage des puits de la Phase 1 va démarrer cette semaine

Woodside Energy Senegal B.V. (Woodside), en tant qu’opérateur et son partenaire, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN), dans la joint-venture Rufisque Offshore Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD) prévoient de démarrer cette semaine, la campagne de forage des puits de la Phase 1 du Développement du champ Sangomar, situé au large des côtes sénégalaises. Il s’agit d’une étape majeure dans la mise en œuvre de la Phase 1 du Développement du champ Sangomar et dans le développement de l’industrie pétrolière au Sénégal.



Le forage des puits sera effectué par deux navires de forage : l’Ocean BlackRhino et l’Ocean BlackHawk. Une flotte de trois navires de ravitaillement et de trois hélicoptères supportera les navires de forage en assurant le transport des matériaux, équipements et personnel nécessaires à la campagne, peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



La joint-venture est engagée à développer le champ Sangomar conformément aux meilleures pratiques internationales de l’industrie et à la réglementation nationale en vigueur.