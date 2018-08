Championnat d'Afrique Athlétisme: les Sénégalaises en finale du relais 4X100m ce vendredi

L'équipe féminine du Sénégal du 4X100m sera alignée en finale de la discpline ce vendredi en fin de journée aux 21éme championnats d'Afrique seniors d'athlétisme.Les coéquipières de Gnima Faye, qui aura l’occasion de sauver sa participation, seront face des Nigérianes et autres Ivoiriennes qui tiennent le haut du pavé du sprint africain à l’occasion de ces championnats d’Afrique, indique le site Aps.

Outre l’équipe du relais, Sangoné Kandji au saut en longueur et Francis Mendy au 110m haies seront aussi sur les pistes. En deux jours de compétitions, les meilleurs résultats sénégalais à ces 21ème championnats sont les places de finalistes au 100m haies d’Adja Arette Ndiaye, les demi-finales des sprinters Moulaye Sonko et Henri Bandiaky (100m) et celles de Fatou Gaye et de Nafy Mané au 400m dames.