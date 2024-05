Bundesliga : Bayer Leverkusen écrit l’histoire et termine la saison invaincu

C’est désormais écrit dans les annales de l’histoire, notamment du football allemand. Champion avant terme, le Bayer Leverkusen a remporté son premier titre de champion de la Bundesliga. Une première pour le club.



Mieux, les hommes du coach espagnol, Xabi Alonso, ont montré du caractère cette saison et ont même parvenu à écrire l’histoire. En effet, après sa victoire ce samedi 18 mai lors de la dernière journée sur Augsburg (2-1), les joueurs du Bayer ont terminé la saison invaincus. Après 34 matchs disputés sur autant de rencontres possibles, le Bayer Leverkusen n’a connu aucune défaite cette saison en Bundesliga et s’offre naturellement le titre de champion d’Allemagne.



D’ailleurs, la formation allemande reste invaincue cette saison toute compétition confondue. Qualifié en finales de la Coupe d’Allemagne et de l’Europa League, Leverkusen peut réussir à faire un triplé historique qui s’inscrira pour la première fois dans l’histoire du club. La saison « déjà parfaite » mais pas finie pour Xabi Alonso et hommes.