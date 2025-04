Championnat du Monde de Beach Handball (Dames) : Le Sénégal dans le groupe C avec la Tunisie, la Hongrie et le Mexique

Le prestigieux Centre Culturel International de Hammamet, connu sous le nom de Dar Sébastien, en Tunisie, a accueilli le tirage au sort des Championnats du Monde de Beach Handball Jeunesse (U17), féminins, organisés par la Fédération International de Handball (IHF), le jeudi 10 avril 2025.



L'édition 2025 de cette compétition mondiale se tiendra dans les plages de Mamaia, à Hammamet, du 17 au 22 juin et réunira 32 équipes nationales soit 16 équipes féminines. Ce tournoi revêt une importance particulière, car il constitue également une épreuve de qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, qui auront lieu à Dakar, au Sénégal.



Le Sénégal logé dans la poule C : Un groupe particulièrement relevé



La Hongrie : médaillée d'or en 2017, quatrième en 2022, et médaillée de bronze aux JOJ 2018. Une référence mondiale dans la catégorie.



La Tunisie : hôte de la compétition et bien décidée à briller à domicile.



Le Mexique : également novice mais motivé pour faire sensation.