Championnat du Sénégal de Slam/Poésie 2020: Maysa Maara succède le défunt Al Fàruq

Maysa Maara est le nouveau champion du Slam/Poésie de cette année. Né en 1996 à Bambèye, Maysa Maara a passé son enfance à Linguère. Membre très actif du collectif "Parlons Poésie", l'auteur du recueil de poèmes "Tòortòor", est également membre de l'Académie (Wolof Ak Xamle). De "Parlons Poésie", il est co-auteur de l'anthologie poétique "Élégies des Semeurs d'Afrique".



Le successeur de Al Fàruq décédé octobre dernier, a montré de la plus belle des manières ses talents de poésie et slam en wolof tout comme en français lors de la compétition organisée par la ligue sénégalaise de Slam et poésie.