CAN 2025 : les « Lions » du Sénégal accueillis par une foule immense à Rabat

L’équipe nationale du Sénégal est arrivée à Rabat ce vendredi 16 janvier 2026, en provenance de Tanger, en vue de la finale de la CAN 2025 prévue dimanche 18 janvier. Les « Lions » ont effectué le déplacement en train jusqu’à la capitale marocaine.



À leur arrivée, les joueurs ont été accueillis par une foule massive. L’accès à leur bus a été particulièrement difficile.



Le Sénégal affrontera pour la première fois le Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche au stade Moulay-Abdellah de Rabat, à partir de 19h00 GMT.