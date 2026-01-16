Réseau social
CAN 2025 : les « Lions » du Sénégal accueillis par une foule immense à Rabat
L’équipe nationale du Sénégal est arrivée à Rabat ce vendredi 16 janvier 2026, en provenance de Tanger, en vue de la finale de la CAN 2025 prévue dimanche 18 janvier. Les « Lions » ont effectué le déplacement en train jusqu’à la capitale marocaine.
 
À leur arrivée, les joueurs ont été accueillis par une foule massive. L’accès à leur bus a été particulièrement difficile.
 
Le Sénégal affrontera pour la première fois le Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche au stade Moulay-Abdellah de Rabat, à partir de 19h00 GMT.


Moussa Ndongo

Vendredi 16 Janvier 2026 - 19:47


