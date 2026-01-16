Finale CAN 2025 : les "Lions" du Sénégal face à des manquements organisationnels à Rabat

Qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, l’équipe nationale du Sénégal pourrait connaître des conditions d’accueil similaires à celles vécues lors du match retour contre la RD Congo en éliminatoires du Mondial 2026. Les « Lions » affrontent le Maroc ce dimanche 18 janvier à 19h00 GMT, mais leur installation à Rabat se déroule dans un climat jugé peu favorable.



À leur arrivée dans la capitale marocaine, les joueurs sénégalais ont été accueillis par une foule massive. Selon le journaliste de la RTS1, Ibrahima Mboup, qui suit l’équipe durant la CAN 2025, seuls 5 policiers marocains étaient mobilisés pour assurer la sécurité des « Lions », une situation qui a provoqué le mécontentement des supporters sénégalais.



Toujours d’après la même source, les organisateurs avaient initialement proposé à la délégation sénégalaise un petit hôtel situé en centre-ville, une option refusée par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Cette dernière a finalement réussi à trouver un autre établissement afin de garantir aux joueurs des conditions optimales de préparation.



Par ailleurs, plusieurs manquements logistiques persistent. Aucun chauffeur n’aurait été mis à la disposition des officiels sénégalais et le terrain d’entraînement des « Lions » n’est toujours pas connu, alors que l’équipe doit s’entraîner ce samedi, veille de la finale. À l’inverse, le lieu d’entraînement du Maroc serait déjà connu.