Patrouille de sécurisation à Jaxaay : dix individus interpellés avec du Kush et du chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a interpellé, le 13 janvier 2026 vers 14 heures, dix individus pour » trafic de stupéfiants (Kush) et usage collectif de chanvre indien ».



D’après la Police nationale, l’opération a été menée au cours d’une patrouille de sécurisation. Les agents, attirés par une forte odeur de cannabis émanant d'un bâtiment en construction, sont intervenus immédiatement. Sur place, ils ont surpris les suspects en flagrant délit de conditionnement de Kush, avec la saisie de 127 képas.



Les policiers ont également découvert deux cornets de chanvre indien et dix joints. Lors de leurs auditions, les gardés à vue ont intégralement reconnu les faits. Les produits stupéfiants ainsi que le matériel de conditionnement ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.