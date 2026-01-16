Centrafrique : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident lors d'une patrouille de la MINUSCA

Un accident mortel impliquant un véhicule du 4ème détachement sénégalais d'intervention rapide de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (SENQRF4/ MUNISCA) est survenu ce vendredi 16 janvier 2026.



Dans un communiqué, la Direction de l'Information et des Relations publiques (DIRPA) informe qu’un (1) militaire du 4ème détachement sénégalais d'intervention rapide de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (SENQRF4/ MUNISCA) a perdu la vie et sept (07) autres blessés suite à un accident.



Selon l’armée, l'incident s'est produit à hauteur du village de Yenga à 22km de Bouar en RCA, lors d'une patrouille de liaison. Au bilan, un (1) militaire a perdu la vie sur le coup et sept (7) autres blessés dont cinq (05) gravement.



La DIRPA rappelle que ce détachement sénégalais (SENQRF4/ MUNISCA) d'un effectif de 180 militaires est déployé dans le nord-ouest de la Centrafrique depuis le 31 Mai 2025 en qualité de force de réaction rapide engagée aux côtés des forces locales dans les opérations de protection des populations civiles.