Presse : le magazine Allô Dakar fait son grand retour sur le marché

Après plusieurs années d’absence, Allô Dakar, magazine et patrimoine médiatique sénégalais, fait enfin son grand retour sur le marché. Le mensuel d’information générale, qui avait cessé de paraître, revient pour renouer avec ses lecteurs et continuer sa mission d’informer et d’inspirer.



Pour cette reprise, Allô Dakar met à l’honneur le parcours de Mohamad Rassoul Dieng, jeune entrepreneur dont l’histoire personnelle est une véritable source d’inspiration pour la jeunesse sénégalaise. Rassoul Dieng s’engage à « libérer le potentiel des jeunes » afin qu’ils puissent devenir de véritables « champions nationaux », porteurs de succès et d’innovation pour le pays.



Le magazine sera disponible dès lundi 19 janvier dans les kiosques, au prix de 2000 FCFA. Allô Dakar offre aux lecteurs un mélange d’actualité, de reportages et d’exemples inspirants.