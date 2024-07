Championnats d'Afrique de karaté de la Zone Ouest 1 : le Sénégal récolte 12 médailles d’or

Aux 4es Championnats d'Afrique de karaté de la Zone Ouest 1 qui se sont déroulés à Conakry ce week-end, les karatékas sénégalais ont réalisé une remarquable performance en remportant 12 médailles d'or. Cette délégation a été la plus prolifique parmi les sept pays participants, récoltant également 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze.



Selon Sensei Yatma Lô, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de Karaté et Disciplines associées (FSKDA), cité par le quotidien sportif « Stades », le Sénégal a dominé ces championnats en terminant au sommet du podium avec cette impressionnante moisson de médailles d'or.



Pour les combattants sénégalais, ces championnats d’Afrique de la Zone Ouest 1 servaient de tests en perspective des Championnats du monde cadets, juniors et espoirs qui auront lieu à Venise (Italie), en octobre prochain.