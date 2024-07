Championnats d’Afrique de kung-fu wushu : Quinze pays attendu à Dakar mardi prochain

La sixième édition des Championnats d’Afrique de kung-fu wushu prévue à Dakar mardi 09 au vendredi 12 juillet. La cérémonie d’ouverture aura lieu lundi matin, et les compétitions vont démarrer le lendemain. L’information a été donné par le directeur technique national (DTN) de la Fédération sénégalaise de kung-fu wushu, Doudou Fall dans un entretien accordé à l’APS.



A l’en croire, « 14 pays ont confirmé leur participation », a annoncé M. Fall, précisant qu’il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de l’Égypte, de la Gambie, de la Guinée-Équatoriale, de la Libye, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria, de l’Ouganda et de la Tunisie. Indiquant que « Neuf d’entre eux ont envoyé la liste de leurs combattants.



Vingt-six combattants, dont 12 en taolu, vont représenter le Sénégal dans trois catégories, les minimes (9-11 ans), les cadets (12-14 ans) et les juniors (15-17 ans), selon Doudou Fall.



« Les Championnats d’Afrique de kung-fu wushu prévus à Dakar serviront, pour le Sénégal, à présélectionner chez les cadets des combattants qui prendront part aux Jeux olympiques de la jeunesse 2026 », a indiqué M. Fall. Ceux qui seront présélectionnés auront l’âge de juniors en 2026 et pourront représenter le pays à ces joutes’’, a-t-il ajouté en parlant des rencontres olympiques prévues à Dakar dans deux ans.