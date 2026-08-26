Championnats d’Afrique de natation de la zone 2 : Dakar accueille la 19e édition du 28 au 30 août

La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS) organise les championnats d’Afrique de natation de la zone 2 les 28, 29 et 30 août 2026 au Centre aquatique de Dakar, situé dans le Complexe Tour de l’Œuf. Une vingtaine de pays de la sous-région sont attendus pour cette 19e édition, qui marque la réouverture du bassin après plus de deux années de travaux de rénovation.



Il s'agit de la sixième fois que la capitale sénégalaise abrite cet événement continental, après les éditions de 2005, 2011, 2016, 2018 et 2022. Le président de la FSNS, Magatte Fatim Dièye, a indiqué que le dispositif d'organisation, d'accueil, d'arbitrage et de sécurité a été finalisé avec les parties prenantes.



Selon le dirigeant fédéral, cette compétition sert d'événement test en vue de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.