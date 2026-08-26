Éliminatoires Mondial basket 2027 : Desagana Diop dévoile sa liste des 12 Lions pour la Fenêtre 4

L’entraîneur national Desagana Diop a dévoilé ses 12 Lions retenus pour la Fenêtre 4 des Éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027, prévue du 27 au 30 août 2026 à Dakar Arena.



Une liste avec cinq nouvelles têtes : Amadou Wade, Pape Ibrahima Ndiaye, Mouhamadou Gueye, Mouhamed Faye et Atoumane Diagne.



En revanche, Amar Sylla et Gora Camara sont les deux joueurs écartés de ce groupe.

Les Lions entameront leur parcours à domicile le jeudi 27 août face à l’Égypte, avant de croiser le fer avec l’Angola le 29 août et de défier le Mali le 30 août.



Le coup d’envoi des trois rencontres sénégalaises est prévu à 18h30 GMT.





Liste des 12 Lions





JEAN JACQUES BOISSY AL AHLY BENGHAZI (LIBYE)





ELHADJI OMAR BRANCOU BADIO PANATHINAIKOS BC (GRECE)





PAPE IBRAHIMA NDIAYE ALLIANCE SPORTIVE DE CASABLANCA (MAROC)





BABACAR DIALLO HIGH POINT UNIVERSITY (USA)





PAPE MOUSTAPHA DIOP SAINT CHAMOND BASKET / FRANCE





MOUHAMADOU GUEYE VALENCE (ESPAGNE)





MBAYE NDIAYE OLYMPIAKOS (GRECE)





IBRAHIMA FALL FAYE SHANXI LOONGS (CHINE)





ATOUMANE DIAGNE LLEIDA BASKET (ESPAGNE)





AMADOU WADE AS DOUANE (SENEGAL)





IBOU DIANKO BADJI SHENZHEN LEOPARDS (CHINE)





MOUHAMED FAYE PARIS BASKET (FRANCE)