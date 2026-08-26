Mercato : El Hadji Malick Diouf se rapproche de Brentford

Brentford s’apprête à réaliser un joli coup à l’occasion de ce mercato estival. Selon Sky Sports, les Bees ont trouvé un accord avec West Ham pour le transfert d’El Hadji Malick Diouf (21 ans, 34 matchs toutes compétitions pour la saison 2025-2026) contre environ 40 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter près de 6 millions d’euros de bonus.



Malgré un intérêt de Nottingham Forest, le latéral gauche sénégalais privilégie un départ pour la formation londonienne. Les derniers détails de l’opération sont en cours de finalisation avant la visite médicale du Lion de la Teranga.