Afrique de l'Ouest : Consultations de haut niveau entre la CEDEAO et l'experte indépendante de l'ONU pour l'UNOWAS

Le Président de la Commission de la CEDEAO, le Dr Omar Alieu Touray, a tenu une séance de travail de haut niveau avec Sahle-Work Zewde, ancienne Présidente d'Éthiopie et experte indépendante mandatée par le Secrétaire général des Nations Unies pour conduire l'examen stratégique du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).



Les discussions ont porté sur l'évaluation du contexte politique, de la paix et de la sécurité dans la sous-région, ainsi que sur l'efficacité des mécanismes de réponse face aux crises. Les deux parties ont abordé le rôle futur de l’UNOWAS en matière de diplomatie préventive, de gestion des conflits et de dialogue régional. À cette occasion, la délégation de la CEDEAO a présenté ses priorités stratégiques concernant la gouvernance, l'intégration régionale et la coordination institutionnelle avec l'ONU.



La rencontre s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, de l'Ambassadrice Kinza Jawara-Njai, Observatrice permanente auprès des Nations Unies, et de M. Abdou Kolley, Directeur de Cabinet du Président de la Commission. Les diplomates ont réaffirmé leur engagement conjoint en faveur de la stabilité et de la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest.