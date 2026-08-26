Santé publique : le Sénégal plaide pour l'industrie pharmaceutique locale et la CSU devant le Comité régional de l’OMS

À l'occasion de la 76ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique tenue à Addis-Abeba, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a représenté le Sénégal à travers deux interventions axées sur les réformes sanitaires et la coopération continentale.



Le ministre a présenté les résultats obtenus par le pays, notamment les progrès vers la maturité réglementaire (NM3) pour la production pharmaceutique locale, l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique et l'application de la Convention de Minamata relative aux amalgames dentaires. Le Sénégal a également rappelé l'alignement de ces actions sur sa Stratégie nationale de transformation du système de santé (SNTSS 2025-2034) afin de renforcer la couverture sanitaire universelle.



Dans le cadre des discussions sur le Plan stratégique régional 2026-2030 et la Vision santé 2035, la délégation sénégalaise a préconisé la solidarité interétatique pour le développement de l'industrie pharmaceutique africaine, le développement de centres d'excellence pour limiter les évacuations sanitaires hors du continent, ainsi que le renforcement de l'assurance maladie universelle.