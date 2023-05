Championnats en Europe : trois « Lions » en feu ce week-end

Strasbourg : Habib Diallo brise un record historique !



Auteur de 20 buts en 35 journées, il est le 4e meilleur buteur du championnat. Une saison déjà réussie pour Habib Diallo, et qui lui a aussi permis de faire tomber un record vieux de 75 ans.



L’attaquant sénégalais occupe les deux premières places du classement des buts les plus rapides inscrits en 2023. Des performances incroyables, qui sont venues briser un record de vitesse.



Habib Diallo devient aussi le premier joueur strasbourgeois à marquer 3 buts en moins d’une minute sur une seule saison de Ligue 1 et 20 buts en un seul exercice, depuis la saison 1977/1978, et les 21 buts d’Albert Gemmrich.



Une saison remarquable, et une mise en lumière importante, pour un joueur qui, depuis 3 saisons en Ligue 1, n’a jamais planté moins de 9 buts en championnat.



Clermont : Mory Diaw arrête un penalty et fait tomber Lyon (2-1)



Mory Diaw, le portier sénégalais a stoppé un penalty devant Lacazette lors de la 35e journée de Ligue 1. Clermont a réussi à renverser l’Olympique Lyonnais (2-1) pour la deuxième fois de la saison, après sa victoire au Groupama Stadium (0-1), le 1er janvier. L’international sénégalais de 29 ans a arrêté le but d’égalisateur dans les dernières minutes.



Au classement, Clermont se hisse à la huitième place, trois points derrière Lyon (7e, 56 pts).



Villareal : Nicolas Jackson en feu inscrit un doublé contre l’Athletico Bilbao



Nicolas Jackson continue d’impressionner. Avec 9 buts en 4 matchs, l’international sénégalais est sur le point de devenir un réel atout pour son équipe.Nicolas Jackson a participé au festival des Sous-marins jaunes en signant un doublé samedi avec le Villarreal face à l’Athletic Bilbao (5-1).



L’international sénégalais est dans une très bonne forme et continue d’enchaîner les bonnes performances. Il a inscrit 7 buts en 4 matchs consécutifs. L’attaquant de 21 ans fait partie des joueurs ayant inscrit le plus de buts en Liga depuis le 1er Avril 2023 avec Valentín Castellanos (7) et Karim Benzema (6).



En 12 titularisations, le natif de Banjul a marqué 9 buts cette saison. Et totalise 10 buts toutes compétitions confondues.