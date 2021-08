Changement des compteurs de Sen’Eau : SOS consommateurs alerte et demande aux populations de refuser

L’association sénégalaise de défense des consommateurs tire la sonnette d’alarme. Massokhna Kane et ses camarades informent que des agents de Sen’Eau sont en train de « sillonner la ville, munis d’une lettre circulaire et de nouveaux compteurs pour remplacer les compteurs qui ne présentent aucun défaut, au motif qu’ils sont vieux de 15 ans ». Sos consommateurs parler d’une « vaste arnaque » et appelle les populations à « refuser systématiquement ». (Document)

Aminata Diouf

