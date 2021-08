Changements climatiques : Le Directeur de l’exploitation de la météorologie du Sénégal fait partie des rédacteurs du rapport de l’ONU

Des experts exposent en face du monde des préoccupations relatives aux changements climatiques. Dans un rapport élaboré par 234 scientifiques de 66 pays, il est indiqué des changements dans l'ensemble du système climatique de la Terre : dans l'atmosphère, dans les océans, sur la banquise et sur les continents.



Pour le Secrétaire Général de l’ONU, « la sonnette d’alarme est assourdissante et les preuves sont irréfutables : les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles et de la déforestation étouffent notre planète et mettent des milliards de personnes en danger immédiat », a déclaré Antonio Guteress dans un communiqué de l’Institution.



Pour sa part, Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), souligne que « nous devons traiter le changement climatique comme une menace immédiate, tout comme nous devons considérer les crises associées telles que la perte de nature et de biodiversité, la pollution et les déchets, comme des menaces immédiates ».



Un sénégalais a été associé à ce travail. Il s’agit du directeur de l’exploitation de la météorologie à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Dr Ousmane Ndiaye est le point focal national du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui a publié son rapport ce lundi. Il fait partie des auteurs du nouveau rapport et a contribué au chapitre 4 sur les projections climatiques. Au Sénégal, il travaille beaucoup avec les communautés sur l'utilisation de l'information climatique pour s'adapter aux changements climatiques.



Pour rappel, « le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Sa mission consiste à analyser le changement climatique, ses conséquences et les stratégies d'adaptations possibles à travers le monde. S'il se veut purement scientifique, le Giec a aussi pour but de fournir des éléments objectifs aux gouvernements afin d'élaborer des politiques dans le domaine du climat ».