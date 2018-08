Chantage ou manupilation : Adama Barrow attaque la presse locale

Vive polémique en Gambie, aprés les accusations du Président de la République Adama Barrow sur une partie de la presse locale. En tournée à l'intérieur du pays, la semaine dernière, Son Excellence Adama Barrow avait déclaré que des journalistes lui avaient proposé des reportages ou interviews moyennant de l'argent. Une situation qu'il qualifie de "chantage".



Des propos qui ont fait réagir le syndicat des journalistes gambiens , qui fustigent de tels comportements et demandent au chef de l'Etat d’être plus explicites dans ses dires.

"C'est un véritable pied de nez qui est fait à la presse", peste t-il. Selon eux, certains leaders adoptent cette stratégie pour décrédibiliser les médias locaux.



Ce pendant, pour lever tout soupçon, la journaliste Fatou Camara, à la tète d'une site en ligne, a demandé formellement au Président de la Gambie au micro de rfm, d’être plus explicite en nommant les journalistes en questions. Et n'ont pas des allégations graves portant atteintes à toute une corporation.