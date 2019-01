Chantiers TER : Un vigile tué par le camion d'une dame qui s'exerçait à la conduite

Une dame qui s'exerçait à la manipulation des camions sur les chantiers du Train Express Régional, situé au niveau de la centrale à béton située dans la commune de Dalifort, a mortellement écrasé le vigile des lieux. Seynabou Th., de son nom a commis l'irréparable avec le gros cylindré, alors qu'elle était sous la supervision du conducteur titulaire, Modou Nd.



Alertée, la police qui s'est rendue sur les lieux a fait appel aux sapeurs pompiers, selon le journal "Les Echos" qui donne l'information. Mais selon nos confrères, les soldats du feu ont eu toutes les peines du monde pour ramasser les restes humains de la victime dont le corps a été littéralement broyé par le camion de béton.

Le conducteur titulaire, Modou Nd., et son apprentie Seynabou Th., ont été arrêtés et présentés devant le procureur de Pikine. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire par accident de la circulation