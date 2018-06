Charriots d’AIBD : Global.com livre vérités à Xavier Mary

Il annonce une conférence de presse ce samedi à l’AIBd pour, dit-il, «davantage éclairer l’opinion».

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le président de Global.com, la société qui gère les charriots à l’Aéroport internationale Blaise Diagne (AIBD), se dit «consterné» par la décision prise par la société qui gère l’aéroport (LAS), de résilier unilatéralement le contrat liant les deux structures.Très en verve, il qualifie le directeur de LAS, Xavier Marie, de «colon des temps modernes au service exclusif des Turcs» et des Français d’où la référence «Napoléon Xavier Kebab».Le patron de Global.com de rappeler à Xavier Mary que «le Sénégal reste et demeure un État de droit et à ce titre on ne peut pas se réveiller un beau jour et annoncer via les médias la résiliation d’un contrat sans en informer le contractant».Poursuivant, il ajoute : « à ce colon des temps modernes, nous rappelons également que, contrairement à ses propos, c’est lui-même qui a allègrement violé doublement le contrat.Ce dernier reproche à Xavier Mary «le non-respect de la confidentialité du contrat» en lui rappelant que c’est lui-même «qui a demandé de trouver des solutions intermédiaires au contrat initial devant le secrétaire général et le directeur des Opérations (LAS), pour nous permettre de compenser les pertes enregistrées depuis l’ouverture de l’aéroport».«Nous rappelons à Xavier Mary, qu’à l’ouverture de l’AIDB, c’est Global.com qui a acheté des charriots en lieu et place de l’exploitant, qui a, par la suite, commandé des charriots payants depuis la Turquie.Donc, dire que c’est Global.com qui fait payer les clients pour l’accès aux charriots, relève de l’affabulation. De même, dans le contrat, il n’est nullement mentionné que Global.com doit installer des points de rechange dans le parking», informe-t-il dans la même source.