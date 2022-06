Chavirement d'une pirogue au large de Kafountine : 6 suspects dont le convoyeur placés en garde à vue

Six (6) suspects ont été arrêtés suite au naufrage d’une pirogue de migrants qui voulait se rendre en Espagne depuis Kafountine, un village situé dans le sud du Sénégal. Les gendarmes qui ont procédé à leurs arrestations, ont réussi à identifier le convoyeur. Il s'agit d'un certain Aliou dont les rescapés disent avoir payé la somme de 400.000 F Cfa.



Après le drame survenu dimanche dernier vers les coups de 23 heures, 15 corps sans vie ont été repêchés et plus de 90 rescapés. Selon plusieurs témoignages, l'embarcation a pris feu lors que les migrants faisaient du thé à bord.



Les recherches pour trouver d'autres victimes se poursuivent.