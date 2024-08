Chavirement d'une pirogue : les noms des victimes connus

Le chavirement d’une pirogue a entrainé la disparition de cinq personnes dans le Diamel, un défluent du fleuve Sénégal à hauteur de Thioubalel Nabadji (Matam) ce lundi, aux environs de 10 h.



C’est en ralliant le village de Thioubalel où se trouvent leurs champs rizicoles que des habitants de Nabadji, (13 personnes, selon les dernières informations des sapeurs-pompiers), parmi lesquels des enfants, ont pris l’une des embarcations qui se trouvaient sur la rive. Au lieu de deux rescapés, comme initialement annoncé par les villageois traumatisés, le lieutenant Ignace François Ndiaye, commandant de la 5e compagnie d'intervention de Matam, déclare que « huit personnes sont sorties indemnes de l’accident et que cinq ont disparu ».



Avant de préciser que « jusqu’à 14 h 55 mn, aucun corps n’a été retrouvé ». Sur le lieu du sinistre, le chef du village de Nabadji Civol, qui avait à ses côtés plusieurs conseillers municipaux de la commune, a renseigné sur l’identité des victimes. Il s’agit des jeunes I. Sow (12 ans), S. Sow (10 ans), O. Ba (13 ans), S . Ba (11 ans) et de M. Niang âgé de 41 ans, un passager de la pirogue qui a tenté de secourir les enfants.



Au moment où une enquête est ouverte pour clarifier les causes de l’accident, on retient que l’embarcation emportée par le courant a heurté l’un des pylônes du pont en construction sur le défluent. En plus de la surcharge indexée, aucun passager ne portait un gilet de sauvetage.