Chavirement du navire "Princesse Jessica" au Port de Dakar : le bateau contenait plus de 7000 fioles de carburant

Un incident impliquant le bateau « Princesse Jessica » a eu lieu hier jeudi dans la soirée au môle 2 du Port autonome de Dakar (PAD), entraînant des inquiétudes concernant des dommages environnementaux.



Selon des informations, le chavirement du navire a provoqué un refoulement de carburant. « Le bateau contenait plus de 7 000 fioles à carburant qui est en train de refouler actuellement », a confié un interlocuteur. Ce dernier met en garde contre une possible pollution majeure d’hydrocarbures au sein du port, ce qui pourrait affecter les navires opérant dans la zone.



« Si cela affecte les autres navires qui exploitent le port, ils ne pourront plus naviguer en Europe ou aux États-Unis tant qu’ils n’ont pas fait le carénage (lavage général) », a-t-il précisé. Toutefois, une équipe est actuellement mobilisée pour remettre le « Princesse Jessica » à flot et limiter les impacts de l’incident.



De son côté, le Port autonome de Dakar a publié un communiqué rassurant ses partenaires et clients que l'accident n'aura aucun impact sur les activités portuaires. Il a également promis un renflouement rapide du navire.