Chef militaire du Fatah tué au Liban: Pékin appelle ses ressortissants à quitter le pays "au plus vite"

"Récemment, la situation à la frontière entre le Liban et Israël a continué d'être tendue, et les conditions de sécurité au Liban sont graves et complexes", a écrit l'ambassade chinoise à Beyrouth.

"Le niveau actuel de risque pour les voyages au sud Liban et à Nabatieh est rouge (risque extrêmement élevé) et dans d'autres zones (du pays) il est orange (risque élevé)", a précisé l'ambassade.

Le communiqué conseille aux ressortissants chinois se trouvant actuellement au Liban de "saisir l'opportunité, tant que des vols commerciaux sont encore opérationnels, de rentrer en Chine ou de quitter le pays au plus vite".

Israël a intensifié ses frappes au Liban voisin, tuant mercredi un chef militaire du Fatah palestinien pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza.

Le Fatah du président Mahmoud Abbas a accusé Israël de vouloir, avec "l'assassinat" de Khalil Al-Maqdah, "embraser la région", à l'heure où le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a achevé une nouvelle tournée au Proche-Orient, sans percée annoncée pour un accord de trêve à Gaza.

De nombreux pays ont appelé ces dernières semaines leurs ressortissants à quitter le Liban, où le Hezbollah, allié du Hamas, est basé.

Jusqu'à présent, l'ambassade de Chine appelait seulement ses ressortissants à "la prudence" s'ils se rendaient au Liban.

Déclenchée le 7 octobre, la guerre à Gaza a fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien, où sont assiégés environ 2,4 millions d'habitants.

La Chine a appelé jeudi ses ressortissants à quitter le Liban "au plus vite", selon un communiqué de son ambassade, au lendemain d'une frappe israélienne dans ce pays qui a tué un chef militaire du Fatah palestinien.