Cheikh Bamba Dieye ne retirera pas ses propos à l'endroit de certains magistrats

Les affaires Khalifa Sall (procès caisse d'avance de la ville de Dakar) et Karim Wade (rejet de son inscription sur les listes électorales) sont le socle des propos de Cheikh Bamba Dieye à l'endroit des magistrats. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué ce samedi lors de sa déclaration devant la presse, pour expliquer son refus de déférer à la convocation de la Division des investigations criminelles (DIC). Le leader du Fsd/Bj souligne qu'il ne retirera pas un mot de ce qu'il a dit. "Je le dis de manière claire. J'assume la totalité des propos qui sont les miennes", a dit l'ancien maire de Saint-Louis.



Il poursuit : "le fond du problème, c'est que nous ne pouvons pas accepter qu'un citoyen député, qui a vu tous ses droits violés, puissent être accusé et jugé de manière arbitraire, alors qu'un arrêt de la Cedeao vient faire immédiatement la cessation de cette forfaiture et libérer Khalifa Sall. Ils (Macky et son régime) parce que c'est pas dans leurs cordes. Et il faudrait regarder dans cette même direction pour voir le traitement qu'ils ont fait à monsieur Karim Wade, quand il s'est agit de son inscription sur les listes électorales", a déclaré le député.



Cheikh Bamba Dieye d'ajouter : "il est venu le moment où, lorsque l'Etat du Sénégal, le gouvernement du Sénégal se donne pour mission de transgresser les lois, que nous qui sommes les représentants du peuple, que nous restions dans notre ligne. (...) en tout état de cause, cette affaire n'est que le prolongement de toute les affaires politico-judiciaires et un élément de plus pour montrer aux Sénégalais que nous sommes devant une cabale politico-judiciaire dont l'instigateur est le président de l'association des malfaiteurs qui est Macky Sall (...) Il ne saurait y avoir un problème Cheikh Bamba Dièye et magistrats. Parce que ça n'existe pas.